Covid, il numero dei ricoverati in Lombardia non torna: ecco come stanno le cose (Di domenica 25 ottobre 2020) “I dati sul contagio non sono quelli che ci raccontano”: il problema lo ha sollevato anche da queste colonne l’epidemiologo Edgardo Valerio che, sentito dal giornalista Lorenzo Zacchetti, aveva espresso perplessità sulla qualità dei numeri diffusi su contagi e tamponi. “La diffusione quotidiana dei numeri ha poco senso, se non viene preso un riferimento temporale per fare dei paragoni. Se oggi rilevo 100 casi e ieri erano 10 è un conto, mentre se ieri erano 200 è tutt’altra cosa. Poi bisogna guardare la qualità dei dati. Va sempre messo un denominatore riguardante la popolazione, perché c’è una differenza tra 1.000 casi rilevati a Milano e 1.000 casi rilevati in un piccolo centro”, aveva detto il dottor Valerio. come fa notare Simona Ravizza sul Corriere della Sera, ancora sfugge ... Leggi su tpi (Di domenica 25 ottobre 2020) “I dati sul contagio non sono quelli che ci raccontano”: il problema lo ha sollevato anche da queste colonne l’epidemiologo Edgardo Valerio che, sentito dal giornalista Lorenzo Zacchetti, aveva espresso perplessità sulla qualità dei numeri diffusi su contagi e tamponi. “La diffusione quotidiana dei numeri ha poco senso, se non viene preso un riferimento temporale per fare dei paragoni. Se oggi rilevo 100 casi e ieri erano 10 è un conto, mentre se ieri erano 200 è tutt’altra cosa. Poi bisogna guardare la qualità dei dati. Va sempre messo un denominatore riguardante la popolazione, perché c’è una differenza tra 1.000 casi rilevati a Milano e 1.000 casi rilevati in un piccolo centro”, aveva detto il dottor Valerio.fa notare Simona Ravizza sul Corriere della Sera, ancora sfugge ...

Agenzia_Ansa : La ministra dell'Istruzione Lucia #Azzolina annuncia che il 'numero dei focolai nelle #scuole è sceso. Sono il 3,… - CarloCalenda : Quelli che abbiamo dato a maggio al Governo, regione per regione, su numero tamponi, residenze covid, dpt di preven… - Agenzia_Ansa : #Covid-19 Monitoraggio settimanale Iss-Salute: 'L'epidemia peggiora, Rt salito a 1,5. La popolazione resti a casa,… - lucarango88 : Purtroppo si registra un nuovo decesso a #Catanzaro mentre resta stabile il numero di terapie intensive (10) mentre… - Tuttosommatoio1 : @AnnalisaChirico Do un po' di numeri. #6 per morti covid,#7 per casi attivi, #13 per numero TI. Grande modello italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Covid numero Covid Lombardia, i posti in terapia intensiva cosa dicono? Dati e numeri | Gabanelli Corriere della Sera Covid, nuovo record di positivi a Civitavecchia e nel territorio. Crescono i sintomatici

Non si ferma la corsa del Covid. Oggi ennesimo record tra Civitavecchia e il comprensorio: ben 58 i positivi. E la nuova preoccupazione rigaurda il forte aumento dei sintomatici: ...

Covid: 1.192 nuovi casi in Emilia-Romagna e 4 morti

BOLOGNA, 25 OTT - Crescono ancora i contagi in Emilia-Romagna: sono 1.192 nelle ultime 24 ore, ma scovati con un numero di tamponi molto inferiore (9.644) rispetto a ieri. Ci sono altri quattro morti: ...

Non si ferma la corsa del Covid. Oggi ennesimo record tra Civitavecchia e il comprensorio: ben 58 i positivi. E la nuova preoccupazione rigaurda il forte aumento dei sintomatici: ...BOLOGNA, 25 OTT - Crescono ancora i contagi in Emilia-Romagna: sono 1.192 nelle ultime 24 ore, ma scovati con un numero di tamponi molto inferiore (9.644) rispetto a ieri. Ci sono altri quattro morti: ...