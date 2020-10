Ajax | Onana consola il portiere avversario dopo i 13 gol subiti – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 ottobre 2020)la vittoria per 13-0 dell’sul VVV Venlo, ildei Lancieri Andreè andato are ilDelano van Crooy Nella giornata di ieri l’ha stabilito un nuovo record per la Eredivisie battendo per 13-0 il VVV Venlo, la vittoria con il più ampio scarto nella storia del campionato olandese. Al termine della partita, ildei Lancieri Andreè andato are ilDelano van Crooy, un’immagine significativa che lo stessoha poi postato sui propri social accompagnata dalla didascalia “Respect”. Respect. ...