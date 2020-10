Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: Novara vince a Scandicci, Conegliano altro 3-0 (Di domenica 25 ottobre 2020) Si sono conclusi i tre anticipi della settima giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2020/2021. La giornata di sabato 24 ottobre si è aperta con la sfida tra Brescia e Chieri, con quest’ultima che si aggiudica i tre punti vincendo per 3-0 (22-25, 19-25, 20-25). Conegliano ottiene un’altra vittoria in tre set nel match casalingo contro Monza (25-16, 25-23, 25-14) e mantiene il primato in classifica a punteggio pieno. Nel terzo anticipo di giornata, Scandicci riesce a riaprire la partita recuperando l’iniziale svantaggio di due set, ma al termine di un tie-break tiratissimo è Novara a sputnarla (21-25, 17-25, 25-23, 25-23, 16-18). LA CLASSIFICA AGGIORNATA RIVIVI IL LIVE DI Conegliano-MONZA RIVIVI IL ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Si sono conclusi i tre anticipi della settima giornata del campionato diA1. La giornata di sabato 24 ottobre si è aperta con la sfida tra Brescia e Chieri, con quest’ultima che si aggiudica i tre puntindo per 3-0 (22-25, 19-25, 20-25).ottiene un’altra vittoria in tre set nel match casalingo contro Monza (25-16, 25-23, 25-14) e mantiene il primato in classifica a punteggio pieno. Nel terzo anticipo di giornata,riesce a riaprire la partita recuperando l’iniziale svantaggio di due set, ma al termine di un tie-break tiratissimo èa sputnarla (21-25, 17-25, 25-23, 25-23, 16-18). LA CLASSIFICA AGGIORNATA RIVIVI IL LIVE DI-MONZA RIVIVI IL ...

