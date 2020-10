VIDEO – Giornalisti Sky aggrediti e picchiati a Napoli, le immagini integrali (Di sabato 24 ottobre 2020) Giornalisti di Sky aggrediti e picchiati ieri a Napoli, le immagini integrali mostrano come i siano stati inseguiti in una traversa e malmenati. L'articolo VIDEO – Giornalisti Sky aggrediti e picchiati a Napoli, le immagini integrali proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 24 ottobre 2020)di Skyieri a, lemostrano come i siano stati inseguiti in una traversa e malmenati. L'articoloSky, leproviene da ForzAzzurri.net.

