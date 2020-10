‘Uomini e Donne’, Giovanni Longobardi scrive una lettera a Veronica Ursida e le chiede di… (Di sabato 24 ottobre 2020) Giovanni Longobardi sembra pronto a dare una nuova possibilità al suo rapporto con Veronica Ursida. Dopo mesi di lunghi tira e molla, la coppia nata negli studi di Uomini e Donne aveva deciso di mettere un punto definitivo alla relazione, anche se l’ex dama del Trono Over non aveva chiuso ogni porta ad un’eventuale ritorno di fiamma. Oggi anche l’ex cavaliere sembra pronto a dare una nuova chance al suo tormentato rapporto con Veronica, e tramite una lettera – scritta dal settimanale DiPiù Tv e riportata in parte dal portale Gossipetv – le ha chiesto di riprovarci. Giovanni, in questa lungo sfogo affidato al magazine di gossip, ha elencato tutti i motivi che negli ultimi tempo lo hanno allontanato dalla sua dolce ... Leggi su isaechia (Di sabato 24 ottobre 2020)sembra pronto a dare una nuova possibilità al suo rapporto con. Dopo mesi di lunghi tira e molla, la coppia nata negli studi di Uomini e Donne aveva deciso di mettere un punto definitivo alla relazione, anche se l’ex dama del Trono Over non aveva chiuso ogni porta ad un’eventuale ritorno di fiamma. Oggi anche l’ex cavaliere sembra pronto a dare una nuova chance al suo tormentato rapporto con, e tramite una– scritta dal settimanale DiPiù Tv e riportata in parte dal portale Gossipetv – le ha chiesto di riprovarci., in questa lungo sfogo affidato al magazine di gossip, ha elencato tutti i motivi che negli ultimi tempo lo hanno allontanato dalla sua dolce ...

