Tullio Solenghi | Ballando 24 ottobre 2020 video e gallery

(Di sabato 24 ottobre 2020) La sesta puntata dicon le Stelledi stasera, 24, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dall’attore, comico e doppiatorecon la brava ballerina Maria Ermachkova. La coppia ha ballato un Tango sulle note del brano Your Song di Elton John.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Una gran bella esibizione di, sempre impegnatissimo e “nel pezzo”, che ha ricevuto tanti complimenti da parte della giuria. Il ...

giampiero661MJ : RT @borraccino_: Il mio vincitore di questa edizione è Tullio Solenghi. Merita almeno il podio. #BallandoConLeStelle - DavidMon87 : Mariotto ha dato: 2 a Gilles Rocca. 10 a Costantino della Gherardesca. 8 a Tullio Solenghi. Ho finito, vostro… - MarioLivPope : Che classe Tullio Solenghi. ?? @Ballando_Rai #BALLANDOCONLESTELLE - EnigmaPopstar2 : Comunque Tullio Solenghi 72 anni sconvolgente, sembra un teenager - borraccino_ : Il mio vincitore di questa edizione è Tullio Solenghi. Merita almeno il podio. #BallandoConLeStelle -

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova inarrestabili in questa edizione 2020 di “Ballando con le stelle”, continuano a vincere nonostante la bocciatura di Mariotto. Tra i protagonisti indiscussi di questa ...Alessandra Mussolini Ballando con le Stelle: le quote vedono in pole position le coppie di Conticini e Isoardi, ma in avvicinamento una Alessandra Mussolini minacciosa. Sarà lei la vincitrice?