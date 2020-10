Serie A 2020/21 la 5a giornata in tv e in streaming, come le partite di sabato 24 ottobre (Di sabato 24 ottobre 2020) Serie A 2020/21 5a giornata ecco tutti gli orari e come vedere in tv e in streaming le partite tra il 23 e il 26 ottobre Una lunga 4 giorni di Serie A per la quinta giornata della stagione 2020/21 che si apre con Sassuolo – Torino venerdì 23 con la squadra emiliana in cerca della vetta della classifica e il Torino alla ricerca dei primi punti e si chiude lunedì con lo scontro tra Milan e Roma. Gli appuntamenti per la 5a giornata di Serie A sono così spalmati tra venerdì 23 e lunedì 26 ottobre, come sempre 7 incontri sono su Sky e Now Tv in streaming e 3 su DAZN con la possibilità per i ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 24 ottobre 2020)/21 5aecco tutti gli orari evedere in tv e inletra il 23 e il 26Una lunga 4 giorni diA per la quintadella stagione/21 che si apre con Sassuolo – Torino venerdì 23 con la squadra emiliana in cerca della vetta della classifica e il Torino alla ricerca dei primi punti e si chiude lunedì con lo scontro tra Milan e Roma. Gli appuntamenti per la 5adiA sono così spalmati tra venerdì 23 e lunedì 26sempre 7 incontri sono su Sky e Now Tv ine 3 su DAZN con la possibilità per i ...

