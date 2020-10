Sabato Shopping: i consigli per il 24 ottobre (Di sabato 24 ottobre 2020) Siamo arrivati alla fine di Ottobre e purtroppo la nuova normalità a cui ci stavamo lentamente abituando sta tornando a essere minacciata dall’emergenza sanitaria. Non è tempo di recriminazioni, è tempo di seguire le regole e stare attenti. E magari, concedersi qualche sfizio. Nei negozi sono arrivate le nuove collezioni invernali e nonostante tutto la voglia di concederci una sana dose di shopping per rinfrescare il guardaroba con qualcosa di nuovo, magari comodamente dal divano di casa, è sempre viva. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è bene pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per tenervi aggiornati sugli arrivi negli store virtuali e non. Leggi su vanityfair (Di sabato 24 ottobre 2020) Siamo arrivati alla fine di Ottobre e purtroppo la nuova normalità a cui ci stavamo lentamente abituando sta tornando a essere minacciata dall’emergenza sanitaria. Non è tempo di recriminazioni, è tempo di seguire le regole e stare attenti. E magari, concedersi qualche sfizio. Nei negozi sono arrivate le nuove collezioni invernali e nonostante tutto la voglia di concederci una sana dose di shopping per rinfrescare il guardaroba con qualcosa di nuovo, magari comodamente dal divano di casa, è sempre viva. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è bene pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per tenervi aggiornati sugli arrivi negli store virtuali e non.

La maglieria cromoterapica, il trench antibatterico e gli occhiali vezzosi. Sono solo alcuni dei nostri suggerimenti per questo weekend ...

PORDENONE - Finalmente si è aperta LAfiera! 5 padiglioni, 170 espositori da tutta Italia, 6 aree tematiche, casa, bimbi, auto, enogastronomia, shopping, libri, 2 weekend di programmazione, sabato 24, ...

