Paura per Luca Toni, rapina a mano armata: l’ex attaccante aggredito in villa (Di sabato 24 ottobre 2020) Grande Paura per l’ex attaccante, anche della Nazionale italiana, Luca Toni. Tre banditi sono entrati nella sua villa a Montale, frazione di Castelnuovo Rangone (Mo) e hanno svaligiato la casa del bomber. Fortunatamente non sono stati coinvolti i figli. La conferma è arrivata direttamente dal diretto interessato. “Siccome sta circolando la notizia, volevo comunicare che giovedì sera tra le 1930 e le 2130 ho subito una rapina in casa da parte di tre malviventi che indossavano passamontagna e armi. La cosa che conta di più è che la mia famiglia sta bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento. Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma soprattutto affettivi. A ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Grandeper l’ex, anche della Nazionale italiana,. Tre banditi sono entrati nella suaa Montale, frazione di Castelnuovo Rangone (Mo) e hanno svaligiato la casa del bomber. Fortunatamente non sono stati coinvolti i figli. La conferma è arrivata direttamente dal diretto interessato. “Siccome sta circolando la notizia, volevo comunicare che giovedì sera tra le 1930 e le 2130 ho subito unain casa da parte di tre malviventi che indossavano passamontagna e armi. La cosa che conta di più è che la mia famiglia sta bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento. Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma soprattutto affettivi. A ...

Corriere : Covid e banconote, 9 milioni di italiani non useranno più il contante per paura del con... - MSF_ITALIA : 'Ricordo di un bambino che ha smesso di respirare all’ingresso del pronto soccorso. È stato straziante: se fosse ar… - lauraboldrini : Belle le parole di #PapaFrancesco sulle #unionicivili omosessuali. È il riconoscimento del diritto di ogni person… - AAntifahier : RT @FabrizioDelpret: La gente perbene, quella che ha paura di perdere il lavoro, la notte è a casa. Con la famiglia. Per proteggerla. La n… - ksjinmoon : Volete le scuole chiuse per paura del covid ma poi vi fate i selfie in venti in bagno senza mascherina ma io un po' di botte ve le darei -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Paura per il forte sentore di gas, ma è solo un equivoco. A disperdersi nell'aria è stato il prodotto che gli dà il caratteristico odore il Dolomiti Paura per Luca Toni, rapina a mano armata: l’ex attaccante aggredito in villa

Grande paura per l’ex attaccante, anche della Nazionale italiana, Luca Toni. Tre banditi sono entrati nella sua villa a Montale, frazione di Castelnuovo Rangone (Mo) e hanno svaligiato la casa del ...

Juve, paura Kulusevski: incidente d'auto per il padre

TORINO - Attimi di paura per Dejan Kulusevski. Il calciatore della Juve, terminato l'isolamente fiduciario per via dei tamponi tutti negativi, era pronto a fare rientro a casa. Ad attenderlo ai ...

Grande paura per l’ex attaccante, anche della Nazionale italiana, Luca Toni. Tre banditi sono entrati nella sua villa a Montale, frazione di Castelnuovo Rangone (Mo) e hanno svaligiato la casa del ...TORINO - Attimi di paura per Dejan Kulusevski. Il calciatore della Juve, terminato l'isolamente fiduciario per via dei tamponi tutti negativi, era pronto a fare rientro a casa. Ad attenderlo ai ...