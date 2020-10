Nuovo Dpcm | verso lo stop a palestre e piscine e chiusura anticipata dei locali | Sconsigliati gli spostamenti tra Comuni

(Di sabato 24 ottobre 2020) Governo al lavoro per definire il, che Giuseppe Conte dovrebbe firmare nella giornata di domenica. Al vaglio misure ancora più restrittive per arginare la curva dei contagi da coronavirus . ...

Agenzia_Ansa : Stop palestre e piscine, verso l'anticipo della chiusura dei locali. Possibile ripristino del divieto di spostamen… - Corriere : Stasera nuova conferenza stampa in diretta di Conte sul nuovo Dpcm - fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO DPCM, il Premier Conte potrebbe parlare intorno alle 20:30 - KHANNOONIENSIN6 : @RegioneER spero di cuore che il nuovo #Dpcm venga contestualizzato Regione per Regione visto che la nostra è tutt'… - LelloCutolo : RT @giomedici3: Se è vero quello che sta trapelando del nuovo dpcm, ossia che tutte le attività saranno chiuse durante il week end e dalle… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

In Campania non ci sarà nessun lockdown: De Luca ‘cede’ al governo. Da poco si è conclusa conclusa la Conferenza delle Regioni, alla presenza dei ministri della Salute Speranza e del Ministro degli Af ...Alla Festa di Roma ‘Cosa sarà’, commedia amara sulla malattia di Bruni con Kim Rossi Stuart; Usa, per le presidenziali il ‘Time’ trasforma il logo della copertina in ‘V ...