MotoGP su TV8 | GP Teruel 2020 | orari | programma in chiaro | diretta e differita qualifiche

(Di sabato 24 ottobre 2020) Oggi sabato 24 ottobre si disputano ledel GP del, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Aragon. Si corre ancora su questo tracciato dopo l’appuntamento della scorsa settimana e, dopo le due sessioni di prove libere, il weekend in terra soagnola entra nel vivo. Nel pomeriggio, infatti, si assegnerà la pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo su una pista particolarmente veloce e avvincente, dove i piloti saranno chiamati a dare il massimo. Guarda il GP dilive su DAZN Lo spagnolo Joan Mir si presenta da leader della classifica generale e vuole conservare il primato, ma il francese Fabio Quartararo e l’altro spagnolo Maverick Vinales sono particolarmente ...

Oggi, 24 ottobre, assisteremo a FP3, FP4 e alle qualifiche del GP di Teruel, round del Motomondiale 2020. Nelle tre classi i piloti e le squadre spingeranno al massimo per ottenere la miglior prestazi ...Sabato 24 ottobre intenso per tutti gli appassionati di motori: oggi si disputano le qualifiche del GP di Portogallo per la F1 e le qualifiche del GP del Teruel per la MotoGP. Tutti gli amanti del mot ...