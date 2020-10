Monza | riqualificazione di piazza Grandi

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ripartono lunedì i lavori per completare ladi via Mantegazza e, un intervento che si era fermato lo scorso inverno a causa delle difficoltà dell'impresa a cui era stato ...

GroupClarity : Il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi sostengono le attività imprenditoriali co… - marticambiaghi : Riqualificazione impianti sportivi: a Monza e Brianza 910.679 euro per 7 progetti -

Ultime Notizie dalla rete : Monza riqualificazione

Due corsi di formazione professionale al via, al Consorzio Desio Brianza, nell’ambito del progetto "D.N.A. Inclusione", rivolto a donne, neet (giovani che non lavorano e non studiano) e adulti. Uno pe ...Ripartono lunedì i lavori per completare la riqualificazione di via Mantegazza e piazza Grandi, un intervento che si era fermato lo scorso inverno a causa delle difficoltà delli ...