Monza | Flamini si propone | “Sarebbe bello giocarci e aiutarli per la promozione”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 24 ottobre 2020) In tanti lo ricordano con la maglia dell'Arsenal o quella del Milan, adesso Mathieu, storico centrocampista attualmente svincolato, è ora anche un’imprenditore con particolare attenzione al rispetto per l'ambiente. Il francese ha fondato un’azienda che con gli scarti agricoli produce biosolventi per saponi e detersivi alternativi ai solventi di origine petrolifera. Intervistato da Sportweek, l'ex calciatore ha parlato anche di calcio oltre che del suo grande impegno nel sociale.: tra ambiente e...caption id="attachment 1041619" align="alignnone" width="772"(getty images)/caption"Sono cresciuto tra Marsiglia e la Corsica, sulle sponde del Mediterraneo. La natura è da sempre un tema a me caro", ha dichiarato il 36 enne. "Il cambiamento climatico è qualcosa che ...