Maria Grazia Cucinotta | chi è | età | carriera | vita privata | marito | figlia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 ottobre 2020) Torna puntuale l’appuntamento del sabato con Verissimo in onda come sempre su canale 5 a partire dalle ore 16:00. Ospite in studio l’attricepronta a raccontarsi a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin. In quest’articolo informazioni e curiosità su: chi è, anni,è nata a Messina il 27 luglio del 1968. Dopo il diploma in analisi contabile, la bellasi è trasferita a Milano dove ha vissuto una serie di esperienze nel campo della moda. Nel 1987 ha partecipato al ...