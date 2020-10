Lockdown ‘soft’ o coprifuoco, il governo al bivio (Di sabato 24 ottobre 2020) Emergenza coronavirus in Italia, Lockdown o coprifuoco: il governo al bivio. Si deve piegare la curva epidemiologica ma si temono tensioni sociali. Dopo mesi di calma apparente, il governo si trova di fronte a un nuovo bivio cruciale di questa emergenza coronavirus: procedere con un nuovo Lockdown oppure no? CoronavirusEmergenza coronavirus in Italia, governo al bivio: Lockdown o coprifuoco? Arrivati quasi alla fine del mese di ottobre gli inviti che arrivano dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dagli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità sono chiari e inequivocabili: limitare gli spostamenti e uscire di casa solo per motivi di necessità. Di fatto le regole del ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 ottobre 2020) Emergenza coronavirus in Italia,: ilal. Si deve piegare la curva epidemiologica ma si temono tensioni sociali. Dopo mesi di calma apparente, ilsi trova di fronte a un nuovocruciale di questa emergenza coronavirus: procedere con un nuovooppure no? CoronavirusEmergenza coronavirus in Italia,al? Arrivati quasi alla fine del mese di ottobre gli inviti che arrivano dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dagli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità sono chiari e inequivocabili: limitare gli spostamenti e uscire di casa solo per motivi di necessità. Di fatto le regole del ...

NewsMondo1 : Lockdown ‘soft’ o coprifuoco, il governo al bivio - SchwoarzMola : RT @f_chinellato: Lockdown-soft: non si chiudono le attività commerciali ma si limitano gli spostamenti a scuola, lavoro, spesa. Cioè, i n… - bresaula81 : @GiuseppeConteIT @GiuseppeConteIT adesso avete rotto il cazzo, io faccio parte di attività che col lockdown ci guad… - bresaula81 : @GiuseppeConteIT adesso avete rotto il cazzo, io faccio parte di attività che col lockdown ci guadagna, ma se la me… - justneedmalik : Non ho capito come fanno a definire “uscire per lavoro e spesa” un soft lockdown quando sarebbe esattamente un lock… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown ‘soft’ Come gestire la ripartenza?Le Fonti organizza la Finance Tax TV Week Fortune Italia