‘Lockdown all’italiana’ | un film che dovrebbe farci mettere tutti in discussione

Si può ridere della pandemia? Al momento l'unico tentativo italiano cinematografico segnalato è il film appena uscito di Enrico Vanzina Lockdown all'italiana. Sono andato in incognito (grazie alla mascherina) e già all'entrata del cinema ho trovato una situazione che racconta molto della situazione delle nostre sale. A fare tutto una gentile signora, che mi ha misurato la febbre e invitato a disinfettarmi le mani, la stessa che poi mi ha fatto il biglietto e che, all'entrata della sala, l'ha staccato. Sempre lei mi ha servito un caffè al banco del bar. Meno male che non usa più che passi qualcuno all'intervallo del film con la cassettina con i gelati e la Bomboniera Algida, se no sicuramente l'avrei rivista in sala. Spero che non si sia occupata poi anche della pulizia finale.

