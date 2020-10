LIVE MotoGP | GP Teruel 2020 in DIRETTA | scattano le FP4 | poi le qualifiche Dovizioso costretto al Q1

Leggi su oasport

(Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.19 Squillo di Joan Mir! 1:48.366, miglior tempo per il pilota della Suzuki. Batte Nakgami di 23 millesimi, Aleix Espargarò terzo a 0.109, poi Miller quarto a 0.214. 14.18 Nakagami in testa con 0.224 su Vinales, 0.380 su Pol Espargarò, 0.418 su Binder, 0.426 su Quartararo, 0.454 su Marquez, 0.479 su Zarco, 0.495 su Miller. Rins nono a 0.648, Morbideli decimo a 0.683,undicesimo a 0.696. 14.17 Maverick Vinales si inserisce in seconda posizione a 0.186 da Nakagami. 14.17 Quartararo risale in quarta piazza a 0.470.è undicesimo a 0.937, Mir 14mo a 1.062. 14.16 Takaaki Nakagami strappa il miglior tempo in 1:48.427, 0.342 su Pol Espargarò e 0.416 su Marquez. Rins quarto a 0.610, Morbidelli quinto a 0.647. 14.13 La prima girandola di ...