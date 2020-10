Lazio, Tare: «Dobbiamo essere bravi con i nuovi arrivati» (Di sabato 24 ottobre 2020) Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato pochi minuti prima della gara contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN a ridosso dell’inizio della gara contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni sui nuovi arrivati in casa Lazio ed il loro impiego. «Dobbiamo essere pazienti con i nuovi arrivati, molti di loro devono ancora avere minutaggio ed integrarsi. Le qualità dei giocatori usciranno da sole, Dobbiamo essere bravi noi ad aiutarli». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Igli, direttore sportivo della, ha parlato pochi minuti prima della gara contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni Igli, direttore sportivo della, è intervenuto ai microfoni di DAZN a ridosso dell’inizio della gara contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni suiin casaed il loro impiego. «pazienti con i, molti di loro devono ancora avere minutaggio ed integrarsi. Le qualità dei giocatori usciranno da sole,noi ad aiutarli». Leggi su Calcionews24.com

LALAZIOMIA : Lazio-Bologna, Tare: “Ci vuole pazienza per i nuovi, presto emergeranno le loro qualità” - Solo_La_Lazio : ?? Parla Igli Tare prima di #LazioBologna ?? 'Aiutiamo i nuovi ad inserirsi al meglio' - Noibiancocelest : Lazio-Bologna, Tare: “I nuovi? Dobbiamo essere pazienti affinché si possano integrare” - PiccoleAquile : Derby Primavera, una Lazio irriconoscibile. La filosofia del DS Tare non porta frutti! - FabrizioSapia : @BoksXV @krudotw Però, almeno in Italia, quei due nomi li ho visti accostati solo alla Lazio. Szobo, è stato accost… -