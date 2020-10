Ipotesi lockdown, guerriglia a Napoli: Governo teme escalation tensione (Di sabato 24 ottobre 2020) Era il 30 agosto, neanche due mesi fa, quando il Presidente del Consiglio Conte, intervistato da Il Corriere della Sera, escludeva l’Ipotesi di un secondo lockdown generalizzato. Allora, la curva sembrava essere dalla nostra parte anche se, dando uno sguardo a quanto stava accadendo vicino casa nostra, Francia in primis, non c’era da star tranquilli. Come avevano previsto alcuni esperti, c’era da aspettarsi una recrudescenza della pandemia che ha attaccato il cuore dell’Europa. Preoccupa, in particolare, la situazione in Francia dove ieri si sono registrati oltre 41mila casi di contagi nelle 24 ore. Numeri record anche in Spagna. Ieri nel nostro Paese più di 19mila casi e 91 morti. Si prova a correre ai ripari in ordine sparso, con ordinanze a misura di Regione dalla Lombardia al Lazio, passando per la Campania. Ma quel ... Leggi su quifinanza (Di sabato 24 ottobre 2020) Era il 30 agosto, neanche due mesi fa, quando il Presidente del Consiglio Conte, intervistato da Il Corriere della Sera, escludeva l’di un secondogeneralizzato. Allora, la curva sembrava essere dalla nostra parte anche se, dando uno sguardo a quanto stava accadendo vicino casa nostra, Francia in primis, non c’era da star tranquilli. Come avevano previsto alcuni esperti, c’era da aspettarsi una recrudescenza della pandemia che ha attaccato il cuore dell’Europa. Preoccupa, in particolare, la situazione in Francia dove ieri si sono registrati oltre 41mila casi di contagi nelle 24 ore. Numeri record anche in Spagna. Ieri nel nostro Paese più di 19mila casi e 91 morti. Si prova a correre ai ripari in ordine sparso, con ordinanze a misura di Regione dalla Lombardia al Lazio, passando per la Campania. Ma quel ...

