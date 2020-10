Highlights e gol Venlo-Ajax 0-13 | Eredivisie 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ilcon glie i gol di0-13, match valido per l’. I lancieri spaventano e non poco l’Atalanta, che peraltro oggi ha perso, e si presentano con questo risultato da non crederci allo scontro di Champions League di martedì. In gol Traore con cinque reti personali, doppietta di Huntelaar e Ekkelenkamp, un gol a testa per Tadic, Blind, Antony, e Martinez. In alto le immagini salienti.