Highlights e gol Monza-Chievo 1-2, Serie B 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 24 ottobre 2020) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Monza-Chievo 1-2, match della quinta giornata di Serie B 2020/2021. Al Brianteo successo fondamentale dei veneti che trovano così il terzo successo consecutivo, mentre gli ambiziosi padroni di casa restano a secco di successi in questo avvio di campionato. In alto le immagini salienti della sfida tra brianzoli e clivensi. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Ilcon glie i gol di1-2, match della quinta giornata di. Al Brianteo successo fondamentale dei veneti che trovano così il terzo successo consecutivo, mentre gli ambiziosi padroni di casa restano a secco di successi in questo avvio di campionato. In alto le immagini salienti della sfida tra brianzoli e clivensi.

sportli26181512 : Fulham-Crystal Palace 1-2: Preziosa vittoria per il Crystal Palace. Nel match valevole per la sesta giornata della… - sportli26181512 : Kilmarnock-Hibernian 0-1: Una rete di Nisbet fa felice il Hibernian. Nel match della dodicesima giornata della Scot… - sportli26181512 : Pescara-Frosinone 0-2: Importante successo fuori casa del Frosinone sul Pescara. Nel match valevole per la quinta g… - zazoomblog : HIGHLIGHTS Genoa Inter: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Genoa #Inter: #azioni - SkyTG24 : Atalanta-Sampdoria 1-3: video, gol e highlights della partita di Serie A -