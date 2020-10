"Dopo questo Tg1...". Ballando con le stelle inizia così: clamorosa Milly Carlucci prima del Dpcm di Conte (Di sabato 24 ottobre 2020) “Non è facile venire Dopo questo Tg1 che ci parla dell'emergenza coronavirus che tutti stiamo condividendo”. così Milly Carlucci ha aperto la nuova puntata di Ballando con le stelle, lo show storico del sabato sera di RaiUno. Il momento è molto particolare perché l'intero Paese sta subendo a causa di una seconda ondata che peggiora di giorno in giorno: per questo sta per arrivare un nuovo Dpcm, con le restrizioni che dovrebbero essere annunciate dal premier Giuseppe Conte nella giornata di domenica 25 ottobre. “Ognuno porta quello che ha - ha dichiarato la Carlucci - e quello che noi possiamo dare è il sorriso, ci impegneremo al massimo per farvi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) “Non è facile venireTg1 che ci parla dell'emergenza coronavirus che tutti stiamo condividendo”.ha aperto la nuova puntata dicon le, lo show storico del sabato sera di RaiUno. Il momento è molto particolare perché l'intero Paese sta subendo a causa di una seconda ondata che peggiora di giorno in giorno: persta per arrivare un nuovo, con le restrizioni che dovrebbero essere annunciate dal premier Giuseppenella giornata di domenica 25 ottobre. “Ognuno porta quello che ha - ha dichiarato la- e quello che noi possiamo dare è il sorriso, ci impegneremo al massimo per farvi ...

