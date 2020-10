Daniele Scardina: Ballando 24 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 24 ottobre 2020) La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 24 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dal pugile – ex compagno di Diletta Leotta – Daniele Scardina e dalla nota ballerina Anastasia Kuzmina, uno dei volti storici del programma. La coppia ha ballato una sentita Rumba sulle note della celeberrima Vita Spericolata di Vasco Rossi. Daniele Scardina: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Una coreografia molto difficile, con qualche imprecisione, ma ben eseguita grazie ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 24 ottobre 2020) La sesta puntata dicon le Stelledi stasera, 24, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dal pugile – ex compagno di Diletta Leotta –e dalla nota ballerina Anastasia Kuzmina, uno dei volti storici del programma. La coppia ha ballato una sentita Rumba sulle note della celeberrima Vita Spericolata di Vasco Rossi.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Una coreografia molto difficile, con qualche imprecisione, ma ben eseguita grazie ...

Angy_05_12 : RT @elickzs: Ma Anastasia Kuzmina come fa a non innamorarsi dei suoi partner stando così a stretto contatto con loro? Da Andres Gill a Dani… - elickzs : Ma Anastasia Kuzmina come fa a non innamorarsi dei suoi partner stando così a stretto contatto con loro? Da Andres… - Tuccinaa : #BallandoConLeStelle DANIELE SCARDINA SPIEGAMI COSA SEI ???? - melanzanefritt : RT @arual812: Daniele Scardina è incredibilmente bravo e meriterebbe di vincere #BallandoConLeStelle - chiarabeabianc1 : #BallandoConLeStelle Prima di ballando conoscevo Daniele Scardina solo come ex fidanzato della Leotta inutile dire… -

