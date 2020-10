Da questa sera in Calabria c’è il coprifuoco (Di sabato 24 ottobre 2020) Venerdì sera Nino Spirlì, che regge temporaneamente la giunta regionale della Calabria dopo la morte della presidente Jole Santelli, ha firmato un’ordinanza con nuove restrizioni per contenere il coronavirus nella Regione: sarà in vigore da stasera, sabato 24 ottobre, e Leggi su ilpost (Di sabato 24 ottobre 2020) VenerdìNino Spirlì, che regge temporaneamente la giunta regionale delladopo la morte della presidente Jole Santelli, ha firmato un’ordinanza con nuove restrizioni per contenere il coronavirus nella Regione: sarà in vigore da sta, sabato 24 ottobre, e

welikeduel : Questa sera torna #propagandalive, in studio con noi ci sarà Daniele De Rossi. Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv - davidefaraone : I commercianti, gli imprenditori disperati, piegati da questa maledetta pandemia, io li ho incontrati, li ho visti… - AmorosoOF : In bocca al lupo Giulia Sol per la puntata di @taleequaleshow di questa sera. Mormora, la gente mormora, falla tac… - OrlandinaBasket : ?? GAMEDAY! ?? ?? Questa sera la terza e ultima gara del girone di Supercoppa contro @KlebBasketFe ?????? Palla a d… - axelcoeur : RT @myownblue: Se pensate che gli avvenimenti di questa sera siano frutto di un capriccio di chi non sa stare alle regole, fatevelo dire: s… -

Ultime Notizie dalla rete : questa sera San Severino, "La post regione" di Daniele Salvi fa tappa questa sera al Teatro Italia Picchio News Come ripensare lo spazio urbano per aiutare ristoranti e attività commerciali. Anche in inverno

Vivere all'aperto, nei mesi freddi, è più difficile. Ma se gli spazi della città fossero ripensati in modo intelligente per aiutare ristoranti e altre attività commerciali a sopravvivere all'inverno?

Palù: "95% positivi è asintomatico, no a chiusura totale"

''Parliamo di 'casi', intendendo le persone positive al tampone. Fra questi, il 95 per cento non ha sintomi e quindi non si può definire malato, punto primo. Punto secondo: è certo che queste persone ...

Vivere all'aperto, nei mesi freddi, è più difficile. Ma se gli spazi della città fossero ripensati in modo intelligente per aiutare ristoranti e altre attività commerciali a sopravvivere all'inverno?''Parliamo di 'casi', intendendo le persone positive al tampone. Fra questi, il 95 per cento non ha sintomi e quindi non si può definire malato, punto primo. Punto secondo: è certo che queste persone ...