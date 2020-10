Calenda chiede la «dispersione, il processo e lo scioglimento» di Forza Nuova (Di sabato 24 ottobre 2020) «Disperderli-processarli-scioglierli». Carlo Calenda non ha dubbi su quel che dovrebbe accadere nei confronti di Forza Nuova dopo il comunicato firmato da Roberto Fiore in cui si annunciava la vicinanza, l’adesione e la partecipazione dei militanti del movimento di estrema destra alla manifestazioni di Napoli (ma anche a quelle più sporadiche di Roma) contro le misure restrittive di coprifuoco in Campania e l’annuncio di un lockdown locale fatto dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Calenda contro Forza Nuova si auspica una risposta molto simile a quanto accaduto in Grecia con Alba Dorata. LEGGI ANCHE > Proteste a Napoli contro le restrizioni volute da De Luca Poche parole a corredo della notizia dell’adesione di ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 24 ottobre 2020) «Disperderli-processarli-scioglierli». Carlonon ha dubbi su quel che dovrebbe accadere nei confronti didopo il comunicato firmato da Roberto Fiore in cui si annunciava la vicinanza, l’adesione e la partecipazione dei militanti del movimento di estrema destra alla manifestazioni di Napoli (ma anche a quelle più sporadiche di Roma) contro le misure restrittive di coprifuoco in Campania e l’annuncio di un lockdown locale fatto dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca.controsi auspica una risposta molto simile a quanto accaduto in Grecia con Alba Dorata. LEGGI ANCHE > Proteste a Napoli contro le restrizioni volute da De Luca Poche parole a corredo della notizia dell’adesione di ...

JGiusi : @CarloCalenda @ginkgob2 Calenda in tre parole chiede che lo Stato prenda decisioni senza tentennamenti : disperder… - orlandi492 : RT @marcodemeu: Formigli chiede a Calenda come pensa di vincere se tratta di 5 Stelle da cretini. Io invece, se fossi romano, voterei Cale… - Gingembro2 : RT @marcodemeu: Formigli chiede a Calenda come pensa di vincere se tratta di 5 Stelle da cretini. Io invece, se fossi romano, voterei Cale… - Honus888 : RT @marcodemeu: Formigli chiede a Calenda come pensa di vincere se tratta di 5 Stelle da cretini. Io invece, se fossi romano, voterei Cale… - silviocolloca : RT @marcodemeu: Formigli chiede a Calenda come pensa di vincere se tratta di 5 Stelle da cretini. Io invece, se fossi romano, voterei Cale… -