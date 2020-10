Cagliari | Di Francesco | «Ci vuole tempo Crotone coraggioso»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro ilEusebio Di, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 LA SQUADRA – «Ciancoraper capire a che punto è la squadra. Vedo una grande crescita da parte dei ragazzi, voglia di stare dentro a quello che chiedo con grande applicazione e attenzione. Dobbiamo migliorare in equilibrio e continuità. Le grandi prestazioni nascono anche da un’ottima fase difensiva, ci stiamo lavorando e sono contento. Per migliorare ed essere più competitivi ...