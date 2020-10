Brescia, donna muore dopo un prelievo di midollo osseo: medico indagato (Di sabato 24 ottobre 2020) E’ morta dopo aver subìto un prelievo di midollo osseo all’Ospedale Civile di Brescia. I familiari richiedono la riapertura del caso. Tragica e incomprensibile la storia di una donna di 67 anni che, due anni fa, è morta in seguito ad un semplice prelievo di midollo osseo. Davanti al giudice dell’udienza preliminare Giulia Costantino, si … Leggi su viagginews (Di sabato 24 ottobre 2020) E’ mortaaver subìto undiall’Ospedale Civile di. I familiari richiedono la riapertura del caso. Tragica e incomprensibile la storia di unadi 67 anni che, due anni fa, è morta in seguito ad un semplicedi. Davanti al giudice dell’udienza preliminare Giulia Costantino, si …

Brescia, donna muore dopo un prelievo di midollo osseo: medico indagato

E’ morta dopo aver subìto un prelievo di midollo osseo all’Ospedale Civile di Brescia. I familiari richiedono la riapertura del caso. Tragica e incomprensibile la storia di una donna di 67 anni che, ...

