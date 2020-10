Atp Colonia 2020, Sinner ci prova ma si arrende a Zverev: il tedesco è in finale (Di sabato 24 ottobre 2020) Ci ha provato Jannik Sinner, ma stavolta a spuntarla è stato Alexander Zverev. Nella semifinale del torneo Atp 250 di Colonia (Germania, cemento indoor) il tennista teutonico sconfigge il giovane azzurro con lo score finale di 7-6(3) 6-3 dopo un’ora e quarantotto minuti di gioco. PRIMO SET – L’inizio del match è sicuramente favorevole a Sinner che, nel quarto gioco, riesce a strappare la battuta a Zverev involandosi sul 4-1. La partita sembra in discesa ma l’aggressività da fondocampo del giocatore di casa cresce con il passare dei minuti e ribalta totalmente l’inerzia della partita mettendo a segno quattro games di fila: da 1-4 a 5-4 e servizio. La battuta però non è un fattore in questo ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Ci hato Jannik, ma stavolta a spuntarla è stato Alexander. Nella semidel torneo Atp 250 di(Germania, cemento indoor) il tennista teutonico sconfigge il giovane azzurro con lo scoredi 7-6(3) 6-3 dopo un’ora e quarantotto minuti di gioco. PRIMO SET – L’inizio del match è sicuramente favorevole ache, nel quarto gioco, riesce a strappare la battuta ainvolandosi sul 4-1. La partita sembra in discesa ma l’aggressività da fondocampo del giocatore di casa cresce con il passare dei minuti e ribalta totalmente l’inerzia della partita mettendo a segno quattro games di fila: da 1-4 a 5-4 e servizio. La battuta però non è un fattore in questo ...

