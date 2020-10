AMD Big Navi batte la Nvidia GeForce RTX 3080 nel benchmark 3DMark Firestrike Ultra

(Di sabato 24 ottobre 2020) Le nuove schede grafiche di AMD, fino ad ora note solo con il nome in codice "Big", sono molto attese dai giocatori PC, i quali sperano in alternative valide (ed economiche) alle impressionanti schedeRTX della serie 3000.Le specifiche ufficiali sono ancora fuori dalla nostra portata, ma alcuni dati trapelati poco fa lasciano ben sperare i fan AMD: stando a quanto riportato su Twitter dall'utente CapFrameX, dai test effettuati sul, la Big, nello specifico la rumoreggiata AMD Radeon RX 6800 XT, avrebbe superato i risultati ottenuti dalla RTX. La scheda AMD avrebbe infatti ottenuto 11500 di punteggio, mentre la scheda"solo" 10600.I risultati dei ...

Eurogamer_it : AMD #BigNavi batte la Nvidia #GeForceRTX3080 nel benchmark 3DMark Firestrike Ultra. - Asgard_Hydra : AMD Big Navi, emergono i benchmark: meglio della RTX 3080 in 4K? - HDblog : RT @HDblog: NVIDIA prepara una nuova GeForce RTX 30 per rispondere a AMD 'Big Navi' - infoitscienza : AMD Radeon RX 6000 “Big Navi”, il TGP sarà di 320W? - infoitscienza : AMD Big Navi: una voce smentisce l’altra, e i consumi salgono -

