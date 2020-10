X Factor 2020, stasera in tv su Tv8 Last Call, squadre e giudici: i cantanti scelti da Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli (Di venerdì 23 ottobre 2020) X Factor 2020, streaming Last Call, Diretta minuto per minuto 21.15 Sta per iniziare l’ultima fase registrata di X Factor 2020 dedicata al Last Call, la scelta ufficiale dei cantanti di questa edizione. Si inizia con il consueto recap della precedente puntata. 21.19 Alessandro Cattelan in un video introduttivo parla di cosa la gente si starà chiedendo sui suoi pensieri. “Se contassi tutte le camminate assorte in queste dieci edizioni di X Factor, quanti km avrò percorso?” il vero quesito. Ok. 21.23. Hell Raton, Mara Sattei e Lazza scelgono i cantanti delle Under Donna. Daria è la prima, si era presentata con due cover prima ... Leggi su soundsblog (Di venerdì 23 ottobre 2020) X, streaming, Diretta minuto per minuto 21.15 Sta per iniziare l’ultima fase registrata di Xdedicata al, la scelta ufficiale deidi questa edizione. Si inizia con il consueto recap della precedente puntata. 21.19 Alessandro Cattelan in un video introduttivo parla di cosa la gente si starà chiedendo sui suoi pensieri. “Se contassi tutte le camminate assorte in queste dieci edizioni di X, quanti km avrò percorso?” il vero quesito. Ok. 21.23., Mara Sattei e Lazza scelgono idelle Under Donna. Daria è la prima, si era presentata con due cover prima ...

