"Vogliamo morire di Covid, non di fame" Napoli è in strada contro il coprifuoco

Napoli è scesa in strada per dire no a coprifuoco e lockdown. Migliaia di persone hanno intenzione di passare la notte sul lungomare. Al grido di "libertà" migliaia di napoletani si sono riversati sul lungomare proprio alle ore 23, nel momento in cui inizia il coprifuoco per tutti deciso dal governatore De Luca. Nessuno è a casa, altro che coprifuoco. La gente è stanca di sacrifici. Ci sono donne e bambini, lavoratori della ristorazione, partite iva. Un altro grido campeggia sul lungomare, disperato: "vogliamo morire di Covid non di fame". La protesta sta coinvolgendo titolari e dipendenti delle attività. «Non ce la facciamo più – urlano a squarciagola scavalcando le auto in ...

