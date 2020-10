Torna l'ora solare: domenica lancette indietro di un'ora, forse per l'ultima volta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ci siamo: anche quest’anno, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, cioè tra domani e domenica, riTorna l’ora solare . Alle 3 dovremo ricordarci di mettere le lancette degli orologi indietro di 60... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ci siamo: anche quest’anno, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, cioè tra domani e, ril’ora. Alle 3 dovremo ricordarci di mettere ledegli orologidi 60...

fattoquotidiano : 'LE PERSONE SI INFETTANO IN FILA PER I TEST' “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è ch… - mante : Dice Zangrillo al Corriere che il virus clinicamente morto ora torna a mordere “probabilmente per i comportamenti n… - SkyTG24 : Tra il 24 e il 25 ottobre torna l’ora solare, forse per l'ultima volta - Marcello_Fsc : +++ #UltimaOra +++ #DeLuca in diretta #Facebook: 'Oggi siamo chiamati a prendere decisioni forti e definitive, non… - diego4all : RT @AceccKramer: ah ma l'ospedale di Fiera ha riaperto ora torna utile ? ma no ...e chissà quanti criticoni ci finiranno dentro ringraziand… -