Stop definitivo ai gruppi WhatsApp rompiscatole su iPhone e Android: aggiornamento disponibile (Di venerdì 23 ottobre 2020) Abbiamo atteso più di due mesi rispetto alle prime informazioni che trovate di seguito, ma da oggi 23 ottobre il tanto atteso aggiornamento per i gruppi WhatsApp risulta disponibile anche in Italia per utenti Android ed iPhone. Secondo quanto abbiamo avuto modo di constatare anche noi, i gruppi che ci interessano di meno, infatti, possono essere silenziati per sempre. Articolo originale del 9 agosto Gli sviluppatori che si occupano anche dei gruppi WhatsApp hanno rilasciato una nuova versione beta per Android, la 2.20.197.3, che presenta una feature davvero interessante che potrebbe far piacere ai vari utenti. Dai possessori di iPhone, a chi ha scelto Huawei o Xiaomi nel panorama ... Leggi su bufale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Abbiamo atteso più di due mesi rispetto alle prime informazioni che trovate di seguito, ma da oggi 23 ottobre il tanto attesoper irisultaanche in Italia per utentied. Secondo quanto abbiamo avuto modo di constatare anche noi, iche ci interessano di meno, infatti, possono essere silenziati per sempre. Articolo originale del 9 agosto Gli sviluppatori che si occupano anche deihanno rilasciato una nuova versione beta per, la 2.20.197.3, che presenta una feature davvero interessante che potrebbe far piacere ai vari utenti. Dai possessori di, a chi ha scelto Huawei o Xiaomi nel panorama ...

youanimal_it : L’#Europarlamento taglia i fondi alla corrida, ma per lo stop definitivo deve ancora negoziare con il Consiglio eur… - daniloraineri : Poi a quando lo stop definitivo al consumo di suolo comunque? Il parco delle groane in pericolo. Cavolo sta accade… - hellasa18 : Whirlpool: Stop definitivo al sito di Napoli dal 31 ottobre. De Magistris: “Il Governo eviti subito questa sciagura… - ForzAzzurri1926 : UFFICIALE, PARTITA RINVIATA ARRIVA LO STOP DEFINITIVO, ERANO IN CITTA'. SCELTA CLAMOROSA, IL PROTOCOLLO NON FUNZIO… -