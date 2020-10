Stazioni ferroviarie, un arresto e 4 indagati dopo controlli (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma – Sono 2.650 le persone controllate; 4 le persone indagate; 184 le unita’ impiegate nelle attivita’ di controllo nelle Stazioni ferroviarie; 96 le Stazioni presenziate, diverse contravvenzioni elevate al Regolamento di Polizia Ferroviaria, 1 ordine di allontanamento in osservanza alle disposizioni in materia di sicurezza nelle citta’. Questo e’ il risultato delle attivita’ compiute nella giornata del 22 ottobre 2020 dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, nell’ambito dell’azione di controllo straordinario disposta dal Servizio di Polizia Ferroviaria su scala nazionale denominata ‘Rail Safe Day’: operazione che attiva controlli straordinari presso le Stazioni o le aree ferroviarie finalizzati a ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma – Sono 2.650 le persone controllate; 4 le persone indagate; 184 le unita’ impiegate nelle attivita’ di controllo nelle; 96 lepresenziate, diverse contravvenzioni elevate al Regolamento di Polizia Ferroviaria, 1 ordine di allontanamento in osservanza alle disposizioni in materia di sicurezza nelle citta’. Questo e’ il risultato delle attivita’ compiute nella giornata del 22 ottobre 2020 dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, nell’ambito dell’azione di controllo straordinario disposta dal Servizio di Polizia Ferroviaria su scala nazionale denominata ‘Rail Safe Day’: operazione che attivastraordinari presso leo le areefinalizzati a ...

