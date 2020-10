Se fallisce il coprifuoco il lockdown non è più un tabù. Sale il pressing dei rigoristi. Dal Governo possibili misure più drastiche (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’intervento alla Camera di ieri del premier Giuseppe Conte sulle ultime misure adottate per contenere i contagi da Covid-19 è stato fotocopia di quello tenuto il giorno prima al Senato. Fatta eccezione per due passaggi che vale la pena richiamare perché la dicono lunga sul forte pressing in atto nel Governo per aggiornare il dpcm di domenica con interventi più incisivi. “L’Italia è oggi in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo”, ha dichiarato alle due Camere Conte. Ma a Montecitorio ha aggiunto: “Anche se pure questa situazione si sta rivelando molto critica”. E ancora: “Siamo ancora dentro la pandemia, il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l’attenzione altissima. Stavolta, forti dell’esperienza della scorsa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’intervento alla Camera di ieri del premier Giuseppe Conte sulle ultimeadottate per contenere i contagi da Covid-19 è stato fotocopia di quello tenuto il giorno prima al Senato. Fatta eccezione per due passaggi che vale la pena richiamare perché la dicono lunga sul fortein atto nelper aggiornare il dpcm di domenica con interventi più incisivi. “L’Italia è oggi in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo”, ha dichiarato alle due Camere Conte. Ma a Montecitorio ha aggiunto: “Anche se pure questa situazione si sta rivelando molto critica”. E ancora: “Siamo ancora dentro la pandemia, il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l’attenzione altissima. Stavolta, forti dell’esperienza della scorsa ...

L’intervento alla Camera di ieri del premier Giuseppe Conte sulle ultime misure adottate per contenere i contagi da Covid-19 è stato fotocopia di quello tenuto il giorno prima al Senato. Fatta ...

I ristoratori esasperati in piazza "Lo Stato incapace ci fa fallire"

Con una rabbia sempre crescente perché "Così il governo ci ammazza". "Siamo stufi", hanno urlato i rappresentanti di un settore già falcidiato dal coprifuoco primaverile. Tanti gli slogan sui cartelli ...

L’intervento alla Camera di ieri del premier Giuseppe Conte sulle ultime misure adottate per contenere i contagi da Covid-19 è stato fotocopia di quello tenuto il giorno prima al Senato. Fatta ...Con una rabbia sempre crescente perché "Così il governo ci ammazza". "Siamo stufi", hanno urlato i rappresentanti di un settore già falcidiato dal coprifuoco primaverile. Tanti gli slogan sui cartelli ...