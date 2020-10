(Di venerdì 23 ottobre 2020) Sabato 24 ottobre su Rai Due alle 23.30, e in replica domenica 25 alle 10, a Tg2 Dossier ', il' , di Miska Ruggeri. A 40dall'a presidente degli ...

leggoit : Ronald Reagan, il conservatore della svolta: 40 anni fa l'elezione, lo speciale a Tg2Dossier - raffaelecare : RT @tg2rai: #Tg2Dossier, 'Ronald Reagan, il conservatore della svolta', 40 anni fa l'elezione a presidente degli Stati Uniti di #RonaldReag… - tg2rai : #Tg2Dossier, 'Ronald Reagan, il conservatore della svolta', 40 anni fa l'elezione a presidente degli Stati Uniti di… - Mas70Mastro : RT @tg2rai: #Tg2Dossier, 'Ronald Reagan, il conservatore della svolta', 40 anni fa l'elezione a presidente degli Stati Uniti di #RonaldReag… - tg2rai : #Tg2Dossier, 'Ronald Reagan, il conservatore della svolta', 40 anni fa l'elezione a presidente degli Stati Uniti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronald Reagan

Leggo.it

Sabato 24 ottobre su Rai Due alle 23.30, e in replica domenica 25 alle 10, a Tg2 Dossier “Ronald Reagan, il conservatore della svolta”, di Miska Ruggeri. A 40 anni dall’elezione a presidente degli ...Quando il presidente Donald Trump è stato ricoverato per coronavirus, mentre i medici gli amministravano un cocktail di potenti medicinali per combattere il virus, dal letto d’ospedale ...