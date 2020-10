Roma, tragico incidente in Corso Trieste tra una moto e uno scooter: morta una donna (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ancora sangue sulle strade di Roma. A poche ore di distanza dall’incidente mortale avvenuto in via Livorno un altro gravissimo scontro ha funestato la giornata della Capitale. Stavolta è accaduto su Corso Trieste, dove poco dopo le 16:00 una moto e uno scooter si sono scontrati all’incrocio semaforico con via Nomentana. Le condizioni della conducente dello scooter sono apparse subito disperate: la donna è stata trasferita d’urgenza al pronto socCorso del Policlinico Umberto I, ma è morta poco dopo il suo arrivo nel nosocomio Romano. Leggi anche: Tragedia a Roma, 51enne colto da malore si schianta contro le auto in sosta: morto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ancora sangue sulle strade di. A poche ore di distanza dall’le avvenuto in via Livorno un altro gravissimo scontro ha funestato la giornata della Capitale. Stavolta è accaduto su, dove poco dopo le 16:00 unae unosi sono scontrati all’incrocio semaforico con via Nomentana. Le condizioni della conducente dellosono apparse subito disperate: laè stata trasferita d’urgenza al pronto socdel Policlinico Umberto I, ma èpoco dopo il suo arrivo nel nosocomiono. Leggi anche: Tragedia a, 51enne colto da malore si schianta contro le auto in sosta: morto ...

virginiaraggi : Senza memoria non c’è futuro. Questa sera insieme alla Comunità Sant’Egidio e la Comunità Ebraica per ricordare il… - ZZiliani : Agnelli, Paratici e Nedved si complimentano a vicenda, ma dovrebbero spiegare tante cose: come il contratto prolung… - CorriereCitta : Roma, tragico incidente in Corso Trieste tra una moto e uno scooter: morta una donna - MalangoneMario : RT @virginiaraggi: Senza memoria non c’è futuro. Questa sera insieme alla Comunità Sant’Egidio e la Comunità Ebraica per ricordare il 16 ot… - Lillo68904581 : RT @virginiaraggi: Senza memoria non c’è futuro. Questa sera insieme alla Comunità Sant’Egidio e la Comunità Ebraica per ricordare il 16 ot… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tragico Roma, tragico incidente in Corso Trieste tra una moto e uno scooter: morta una donna Il Corriere della Città Covid-19, Parisi: servivano interventi drastici primi di ottobre

Roma, (askanews) - La seconda ondata di Coronavirus è arrivata ... Sinceramente non mi aspettavo questo grande aumento a ottobre e la cosa tragica è che nessuno è in grado di dire perché a ottobre ...

Mainetti, il regista di Jeeg Robot, alla Festa del Cinema. "I miei maestri? Leone, Monicelli e Spielberg"

Alla Festa del Cinema di Roma è il giorno di Gabriele Mainetti, il regista romano che nel 2016 fece incetta di premi – otto David di Donatello e tre Nastri d'Argento - con la ...

Roma, (askanews) - La seconda ondata di Coronavirus è arrivata ... Sinceramente non mi aspettavo questo grande aumento a ottobre e la cosa tragica è che nessuno è in grado di dire perché a ottobre ...Alla Festa del Cinema di Roma è il giorno di Gabriele Mainetti, il regista romano che nel 2016 fece incetta di premi – otto David di Donatello e tre Nastri d'Argento - con la ...