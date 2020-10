Prof. decapitato, un tweet del killer fu segnalato agli 007 prima dell’omicidio (Di venerdì 23 ottobre 2020) Prof. decapitato, un tweet del killer fu segnalato agli 007 sei giorni prima dell’omicidio. killer aveva contatti con uno jihadista in Siria Sei giorni prima dell’omicidio del Professor Samuel Paty, il Profilo Twitter del killer Abdoullakh Anzorov fu segnalato all’antiterrorismo francese: lo rivela France Info. L’assassino era inoltre in contatto con uno “jihadista russofono in … L'articolo Prof. decapitato, un tweet del killer fu segnalato agli 007 prima dell’omicidio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020), undelfu007 sei giornidell’omicidio.aveva contatti con uno jihadista in Siria Sei giornidell’omicidio delessor Samuel Paty, ililo Twitter delAbdoullakh Anzorov fuall’antiterrorismo francese: lo rivela France Info. L’assassino era inoltre in contatto con uno “jihadista russofono in … L'articolo, undelfu007dell’omicidio proviene da www.meteoweek.com.

NicolaPorro : Sul tremendo caso del prof parigino decapitato da un islamista è calato un assordante silenzio con retrogusto mains… - Agenzia_Ansa : In migliaia sfilano in Francia in omaggio al prof decapitato #ANSA - Corriere : Chi era Samuel Paty, il professore decapitato in Francia - dorina08076812 : RT @stopcensuranet: Prof. decapitato, Generale Milillo: “Fermare l’Islam radicale o sarà guerra civile” - ZittinoBob1 : RT @stopcensuranet: Prof. decapitato, Generale Milillo: “Fermare l’Islam radicale o sarà guerra civile” -