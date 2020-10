“Ogni test negativo era un colpo al cuore”, le difficoltà di Alessandra Tripoli (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alessandra Tripoli e il suo fidanzato Luca Urso non potrebbero essere più felici, la ballerina dopo tante difficoltà è rimasta incinta: ecco la loro toccante storia. Foto: Instagram @AlessandraTripoli“Il mo cuore non batte più da solo, c’è anche il tuo” con queste parole qualche mese fa Alessandra Tripoli annunciava la sua prima gravidanza, tra i volti più amati di Ballando con le Stelle è stata sommersa da una valanga di affetto da parte dei suoi numerosissimi fan. Assente giustificata dal programma di Milly Carlucci, insieme al suo compagno Luca Urso hanno a lungo cercato l’arrivo di questo bambino. A raccontarlo è la stessa ballerina e coreografa che, nell’annunciare ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 ottobre 2020)e il suo fidanzato Luca Urso non potrebbero essere più felici, la ballerina dopo tante difficoltà è rimasta incinta: ecco la loro toccante storia. Foto: Instagram @“Il mo cuore non batte più da solo, c’è anche il tuo” con queste parole qualche mese faannunciava la sua prima gravidanza, tra i volti più amati di Ballando con le Stelle è stata sommersa da una valanga di affetto da parte dei suoi numerosissimi fan. Assente giustificata dal programma di Milly Carlucci, insieme al suo compagno Luca Urso hanno a lungo cercato l’arrivo di questo bambino. A raccontarlo è la stessa ballerina e coreografa che, nell’annunciare ...

