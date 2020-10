Noi chiusi in casa, ma Conte vada a casa! (Di venerdì 23 ottobre 2020) di Alessandro Sallusti. Non siamo al lockdown materiale, ma ci stiamo avvicinando a grandi passi, e comunque siamo a quello psicologico. Quello «state in casa» pronunciato con tono solenne l’altra sera dal ministro Speranza e ripetuto ieri dal premier Conte suona come un preavviso di coprifuoco generale. Ma se noi dobbiamo stare in casa, chi … Leggi su freeskipper (Di venerdì 23 ottobre 2020) di Alessandro Sallusti. Non siamo al lockdown materiale, ma ci stiamo avvicinando a grandi passi, e comunque siamo a quello psicologico. Quello «state in» pronunciato con tono solenne l’altra sera dal ministro Speranza e ripetuto ieri dal premiersuona come un preavviso di coprifuoco generale. Ma se noi dobbiamo stare in, chi …

non ci sarà un lockdown, ma prende forza il progetto di chiudere i confini, porti e aeroporti, per potere affrontare in casa la trasmissione del virus, senza il problema - già vissuto questa estate - ...

Ore 22, coprifuoco anticipato Locali già chiusi e piazze vuote

Tristi e solitari. Il coprifuoco ha spento i Navigli: da ieri sera tutti "tappati" in casa dalle 23 alle 5 del mattino. Con l’’ordinanza regionale in vigore fino al 13 novembre, è caduta la regola non ...

