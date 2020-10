Napoli, rivolta sul lungo mare, gente contro De Luca manifesta – VIDEO (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'articolo Napoli, rivolta sul lungo mare, gente contro De Luca manifesta – VIDEO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'articolosulDeproviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rivolta Napoli, rivolta a San Gregorio Armeno: «Anche ai turisti di Costa Crociere vietati gli... Il Mattino Coprifuoco a Napoli, la rivolta dei giovani: centinaia di persone in strada, guerriglia con la polizia

Napoli, rivolta contro il coprifuoco Covid: in centinaia in marcia nel centro

