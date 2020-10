MotoGP | nove anni fa la scomparsa di Marco Simoncelli | un pilota tutto coraggio e spontaneità

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Era il 23 ottobre del 2011 quando, durante il Gran Premio della Malesia di, tra i talenti più importanti del motociclismo italiano e iridato nella classe 250cc, perse la vita in un terribile incidente sulla pista di Sepang (Malesia). Il Sic, come era soprannominato dai tifosi, morì dopo una scivolata che sfortunatamente lo trascinò sotto le ruote della Yamaha di Colin Edwards e della Ducati di Valentino Rossi. Sono passati 9da quel mattino italiano che sconvolse tutti, appassionati di moto e non. Uno shock di dimensioni inimmaginabili per i principali attori del Circus delle due ruote, in primis per Rossi, grande amico die suo malgrado coinvolto nell’incidente fatale al centauro di Coriano, e poi per i tifosi, molti dei quali mai avevano ...