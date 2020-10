METEO: stop caldo africano, previsto crollo delle temperature (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il clima negli ultimi giorni si è scaldato al Centro-Sud, con temperature che si sono spinte su valori superiori alla norma. Molto meno significativo è stato il rialzo termico al Nord, alle prese con l’afflusso d’aria più fredda a precedere la perturbazione che sta portando un generale peggioramento. L’Italia è però divisa ancora in due in questa giornata che precede il weekend. La colonnina di mercurio si mantiene ancora su livelli elevati al Centro-Sud, tanto da raggiungere picchi di 25-26 gradi in Puglia e sulle due Isole Maggiori. Il caldo fuori stagione si farà sentire anche sul resto del Sud e sulle regioni centrali adriatiche, mentre invece un calo termico nei valori massimi si sta concretizzando sul Nord Italia, alle prese con il passaggio del ramo attivo della ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il clima negli ultimi giorni si è scaldato al Centro-Sud, conche si sono spinte su valori superiori alla norma. Molto meno significativo è stato il rialzo termico al Nord, alle prese con l’afflusso d’aria più fredda a precedere la perturbazione che sta portando un generale peggioramento. L’Italia è però divisa ancora in due in questa giornata che precede il weekend. La colonnina di mercurio si mantiene ancora su livelli elevati al Centro-Sud, tanto da raggiungere picchi di 25-26 gradi in Puglia e sulle due Isole Maggiori. Ilfuori stagione si farà sentire anche sul resto del Sud e sulle regioni centrali adriatiche, mentre invece un calo termico nei valori massimi si sta concretizzando sul Nord Italia, alle prese con il passaggio del ramo attivo della ...

sulsitodisimone : RT @telecitynews24: ?? PALLAVOLO, POSTICIPATO IL VIA AI CAMPIONATI DI SERIE B ?? Stop per Negrini Acqui, Arredo Frigo Acqui e Novi Pallavolo… - telecitynews24 : ?? PALLAVOLO, POSTICIPATO IL VIA AI CAMPIONATI DI SERIE B ?? Stop per Negrini Acqui, Arredo Frigo Acqui e Novi Palla… - marisa_coen : Sciopero trasporti Roma domani, venerdì 23 ottobre 2020: info e orari stop metro bus Atac e Cotral – Meteo - Centr… - MeteoInDiretta : Aggiornamento su un weekend che sarà bello e brutto a metà. Rimane per ora la mitezza, ma occhio da domenica sera.… - sary724209761 : @Giusi67006171 Ciao tesoro??? io so solo che darci l'episodio x tempo è stato difficile x via dello stop di 2giorni… -

Ultime Notizie dalla rete : METEO stop CORONAVIRUS: possibile un altro DPCM! Verso lo STOP per PALESTRE e PISCINE. Ecco la SITUAZIONE iLMeteo.it