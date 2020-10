Meteo oggi venerdì 23 ottobre: condizioni in peggioramento con piogge in aumento (Di venerdì 23 ottobre 2020) Meteo oggi venerdì 23 ottobre: situazione in peggioramento sul versante Nord, con interessamento di alcune regioni del Centro. Sole al Sud La giornata di oggi venerdì 23 ottobre è purtroppo ancora all’insegna del tempo brutto su tutto il Nord, con un aumento della nuvolosità e del rischio rovesci che si è esteso anche su altre … L'articolo Meteo oggi venerdì 23 ottobre: condizioni in peggioramento con piogge in aumento proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 23 ottobre 2020)venerdì 23: situazione insul versante Nord, con interessamento di alcune regioni del Centro. Sole al Sud La giornata divenerdì 23è purtroppo ancora all’insegna del tempo brutto su tutto il Nord, con undella nuvolosità e del rischio rovesci che si è esteso anche su altre … L'articolovenerdì 23inconinproviene da leggilo.org.

