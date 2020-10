Mario Balotelli e la frase a Dayane Mello che fa infuriare tutti: Alfonso Signorini costretto ad intervenire (Di sabato 24 ottobre 2020) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda, Mario Balotelli è entrato prima in studio e poi nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa a suo fratello Enock Barwuah, attualmente concorrente del reality. Balotelli ha passato diversi minuti a parlare con Enock, ma ha avuto modo anche di interagire con gli altri concorrenti, presenti lì vicino. Ad esempio ha mostrato a Francesco Oppini alcuni messaggi che la compagna gli avrebbe chiesto di recapitare. Poi ha salutato Dayane Mello, con cui in passato ci sarebbe stato un breve flirt. Proprio mentre interagiva con lei, Mario Balotelli ha pronunciato una frase che ha fatto infuriare i telespettatori da casa. Tutto ... Leggi su trendit (Di sabato 24 ottobre 2020) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda,è entrato prima in studio e poi nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa a suo fratello Enock Barwuah, attualmente concorrente del reality.ha passato diversi minuti a parlare con Enock, ma ha avuto modo anche di interagire con gli altri concorrenti, presenti lì vicino. Ad esempio ha mostrato a Francesco Oppini alcuni messaggi che la compagna gli avrebbe chiesto di recapitare. Poi ha salutato, con cui in passato ci sarebbe stato un breve flirt. Proprio mentre interagiva con lei,ha pronunciato unache ha fattoi telespettatori da casa. Tutto ...

