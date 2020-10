LIVE Vuelta a España 2020, quarta tappa in DIRETTA: quattro uomini in fuga, meno di 3? per loro (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA MORBEGNO-ASTI 14:33 Sono stati percorsi 55 chilometri di corsa. 14.29 Prima ora da 48.2 chilometri di media oraria. 14.26: Torna a salire leggermente il vantaggio dei quattro in fuga, ora 2’45”. 14.23 Un’immagine dei quattro fuggitivi: Etapa 4 – Stage 4 #LaVuelta20 fuga del día / The break @Jesusezquerra @williesmurfy @luisangelmate @Harrytanfield94 : @PhotoGomezSport https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/ZZS4oIFspy — La Vuelta (@laVuelta) October 23, 2020 14.20 Prima ora di corsa, quasi 50 i chilometri percorsi. ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADI OGGI DEL GIRO D’ITALIA MORBEGNO-ASTI 14:33 Sono stati percorsi 55 chilometri di corsa. 14.29 Prima ora da 48.2 chilometri di media oraria. 14.26: Torna a salire leggermente il vantaggio deiin, ora 2’45”. 14.23 Un’immagine deifuggitivi: Etapa 4 – Stage 4 #La20del día / The break @Jesusezquerra @williesmurfy @luisangelmate @Harrytanfield94 : @PhotoGomezSport https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/ZZS4oIFspy — La(@la) October 23,14.20 Prima ora di corsa, quasi 50 i chilometri percorsi. ...

