LIVE Vuelta a España 2020, quarta tappa in DIRETTA: quattro uomini in fuga, meno di 2? per loro (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA MORBEGNO-ASTI 15:10 Deceuninck Quick Step, Trek – Segafredo, EF Education First e Bora Hansgrohe ora in testa. 15:05 L’azione del team britannico ha portato il distacco a 1’43”. 15:00 Il gruppo al momento è tirato dalla INEOS. 14:55 A 116 km dal traguardo il vantaggio della fuga scende a 2′. 14:45 Il divario tra fuggitivi e plotone oscilla tra i 2’20” e i 2’30”. 14:40 Immagini dalla corsa Km 58 Etapa 4 – Stage 4 #LaVuelta20 Tanfield, Maté, Ezquerra, Smit Peloton +3 minutos : @charlylopezph https://t.co/zqaO4BeuEa pic.twitter.com/tOaJeRCTBR — La Vuelta ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADI OGGI DEL GIRO D’ITALIA MORBEGNO-ASTI 15:10 Deceuninck Quick Step, Trek – Segafredo, EF Education First e Bora Hansgrohe ora in testa. 15:05 L’azione del team britannico ha portato il distacco a 1’43”. 15:00 Il gruppo al momento è tirato dalla INEOS. 14:55 A 116 km dal traguardo il vantaggio dellascende a 2′. 14:45 Il divario tra fuggitivi e plotone oscilla tra i 2’20” e i 2’30”. 14:40 Immagini dalla corsa Km 58 Etapa 4 – Stage 4 #La20 Tanfield, Maté, Ezquerra, Smit Peloton +3 minutos : @charlylopezph https://t.co/zqaO4BeuEa pic.twitter.com/tOaJeRCTBR — La...

blab_live : #LaVuelta20: al via l’ultimo grande giro della stagione! Analisi, #pronostici, quote antepost e favoriti tappa 4 - infoitsport : LIVE Vuelta a Espana 2020, quarta tappa in DIRETTA: prima chance per i velocisti - infoitsport : LIVE Vuelta a Espana 2020 | quarta tappa in DIRETTA | prima chance per i velocisti - infoitsport : DIRETTA Quarta tappa Vuelta 2020, aggiornamenti LIVE - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2020 Lodosa-La Laguna Negra in DIRETTA: cinque all’attacco con 2’30” sul plotone - #Vuelta… -