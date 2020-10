LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: comincia la FP1, Dovizioso e Ducati in cerca del miglior assetto (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.06: Vinales si porta in vetta con il crono di 1’49″176 con 90 millesimi di vantaggio su Miller e di 170 su Pol Espargaro. 11.04: Cambia la situazione in pista, che si sta gommando sempre di più. Miller in 1’49″266 in testa con la Ducati Pramac a precedere di 0″122 Alex Marquez e di 0″189 su Zarco. 11.02: Pol Espargaro in testa ora con una soft e una media (1’49″688) con la KTM a precedere Quartararo di 0″228 (soft-media) e Zarco di 0″300 (soft-media). 11.00: Primi tempi che arrivano con Quartararo in testa con il crono di 1’50″694, a 0″615 lo spagnolo Maverick Vinales e a 0″716 Mir. Siamo solo all’inizio di questo turno. 10.57: Tutti i piloti in pista, in cerca del ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.06: Vinales si porta in vetta con il crono di 1’49″176 con 90 millesimi di vantaggio su Miller e di 170 su Pol Espargaro. 11.04: Cambia la situazione in pista, che si sta gommando sempre di più. Miller in 1’49″266 in testa con laPramac a precedere di 0″122 Alex Marquez e di 0″189 su Zarco. 11.02: Pol Espargaro in testa ora con una soft e una media (1’49″688) con la KTM a precedere Quartararo di 0″228 (soft-media) e Zarco di 0″300 (soft-media). 11.00: Primi tempi che arrivano con Quartararo in testa con il crono di 1’50″694, a 0″615 lo spagnolo Maverick Vinales e a 0″716 Mir. Siamo solo all’inizio di questo turno. 10.57: Tutti i piloti in pista, indel ...

