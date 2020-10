LIVE Moto3 | GP Teruel 2020 in DIRETTA | scatta la FP1 | tutti in pista ad Aragon

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.09 Vietti migliora nettamente e si porta a 2:00.462 con 719 millesimi su Ogura e 774 su Migno. 10.08 Migliorano, Raul Fernandez è primo in 2:01.800 con 21 millesimi su Salac e 25 su Vietti che sta volando. 10.07 Filip Salac si porta in vetta in 2:01.821 con 4 millesimi su Vietti, poi Masià a 122 10.06 Il primo crono lo fissa Sergio Garcia in 2:02.634 ma ora è Vietti al comando in 2:01.825 10.05 Anche Suzuki entra in azione, mentre diversi piloti sono già impegnati nel primo tentativo lanciato. 10.04 Uno sguardo alladiLast weekend was so much fun, let’s do it all again! The Grand Prix ofstarts here! #AlcanizGP pic.twitter.com/xQcX0aAkiO — MotoGP (@MotoGP) October 23, ...