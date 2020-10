La mostra “Romaison” al Museo dell’Ara Pacis con Performance “Embodying Pasolini” con Tilda Swinton

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMAISON 2020 Roma, una Maison straordinaria: archivi e produzioni dei laboratori di Costume Dal 23 ottobre al 29 novembre 2020 inaldell’Aral’incredibile patrimonio creativo delle Sartorie di Costume romane. Un percorso che intreccia tradizione, artigianalità, ricerca e sperimentazione, aprendo idealmente le porte degli atelier e svelando per la prima volta le collezioni di pezzi autentici conservate negli archivi Apre al pubblico dal 23 ottobre ROMAISON 2020 – Roma, una Maison straordinaria: archivi e produzioni dei laboratori di Costume, prima edizione del progetto fortemente voluto dalla Sindaca Virginia Raggi, per valorizzare e sistematizzare quel prezioso unicum creativo che caratterizza la città, come uno straordinario laboratorio progettuale ...